ALCOY Retirada una granada de mortero con carga abandonada en Serelles Los TEDAX, tras acordonar la zona próxima a la antigua área de maniobras militares, la han trasladado a su base para desactivarla-El CNP investiga el origen del artefacto martes, 28 de mayo de 2019 Una granada de mortero de 81 milímetros de calibre con medio kilo de carga explosiva fue descubierta de manera casual por un senderista en la urbanización de Serelles de Alcoy, muy próxima a una antigua zona militar que el ejército utilizaba como campo de tiro y de maniobras. Una fuente del Cuerpo Nacional de Policía ha explicado a Radio Alcoy que el artefacto hallado estaba bastante oxidado, aunque con la carga activa. Tras su localización, la tarde del lunes y oculta bajo la maleza en el margen de una de las calles de la urbanización, los artificieros del grupo de Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos, TEDAX, la retiraron y trasladaron a las instalaciones de Alicante para desactivarla o explosionarla. El CNP ha asumido la investigación para esclarecer el origen del artefacto. La zona donde fue hallada la granada de mortero es un area de paso de numerosos senderistas ya que linda con el parque natural de la Sierra Mariola. La zona donde fue descubierta fue acordonada por los agentes. Una fuente municipal ha explicado que un segundo artefacto fue hallado en la zona aunque sin carga explosiva. Una de las hipótesis es que estén relacionados con las maniobras que realizaba en este area el Regimiento de Infantería Vizcaya 21 con sede en Alcoy hasta 1980, en que se trasladó a Paterna.