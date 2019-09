The examples populate this alert with dummy content

Reto por la fibrosis quística Ejemplo de superación, Jonathan Fernández , un joven de Bilbao afectado por fibrosis quística, completa cuatro triatlones para dar visibilidad a la enfermedad pulmonar martes, 24 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (24/09/2019) La fibrosis quística está de moda. Jonathan Fernández, un joven con fibrosis quística le da visibilidad a esta enfermedad pulmonar completando un reto de cuatro triatlones. Las dificultades que supone hacer este tipo de carreras con esta enfermedad, le da un mérito tremendo y es, sin duda, un ejemplo de superación y de demostrar que cualquier cosa que uno quiera conseguir lo puede hacer. En Ser Deportivos hemos querido conocer este reto y conocer más la fibrosis quística con este deportista, que lo puedes conocer más en redes sociales, en Instagram @elviajedeunfq. La fibrosis quística es una enfermedad que además puedes conocer a través del estreno de la película “a dos metros de ti”, que trata de dos jóvenes con fibrosis quística y que ahora está en todos los cines de España.