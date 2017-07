The examples populate this alert with dummy content

PROYECTOS Retraso en la cubierta de la pista de hockey El proyecto, adjudicado en octubre del 2016, no verá la luz de momento ya que ninguna empresa ha realizado los trámites para realizarla lunes, 31 de julio de 2017 En octubre de 2016 se hizo pública la adjudicación del proyecto de la cubierta de la pista exterior de hockey del Polideportivo Francisco Laporta con una partida de 200.000 euros y con un coste de 12.705 euros por las obras. El proyecto también contempla la creación de vestuarios. El Partido Popular de Alcoy alega que en la mesa de contratación celebrada la semana pasada, quedó desierta la licitación por lo que habrá un retraso en la ejecución de los trabajos. Eduardo Tormo, concejal del PP, explica las consecuencias de este hecho. “Esto en la práctica supone la redacción de un nuevo proyecto para aumentar el presupuesto y por tanto, un nuevo proceso de licitación, lo que hará que el inicio de las obras se demore más de medio año y las obras no estarán concluidas antes de un año. Una vez más se demuestra la inutilidad del gobierno para gestionar. Al igual que pasó con el puente de San Jorge, el gobierno es incapaz de licitar un proyecto que resulte atractivo a las empresas”. Hubo una empresa que se presentó pero que no entregó la documentación pertinente. El argumento de las empresas para no ofrecerse a realizar el proyecto es que el presupuesto es muy ajustado. Por su parte, Alberto Belda, concejal de deportes, sostiene que el gobierno ha hecho lo que le correspondía. “Ha salido la licitación del proyecto, se presentó una empresa, que después, a la hora de mostrar la documentación, no lo hizo en tiempo y forma, por lo que la licitación queda desierta. Esto provocará que se tenga que volver a licitar”. Ante esto, Belda explica que “lo que vamos a hacer es aumentar la partida para que no quede desierto el proyecto. El concejal cuenta que “Edu Tormo habla de inutilidad del gobierno cuando es una cuestión técnica y del proyectista. Entendemos que Edu dijo el otro día en el pleno que había que alabar la labor de los técnicos y no menospreciar su trabajo”.