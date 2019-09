The examples populate this alert with dummy content

AMAGATALLS DE LA FESTA Retrospectiva en el MAF de Jordi Sellés Pascual La exposición del artista alcoyano que se inaugurará esta tarde en la Sala Fernando Cabrera del MAF es en esta ocasión la protagonista del Amagatalls de la Festa jueves, 12 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (12/09/2019) Jordi Sellés Pascual, artista alcoyano con múltiples facetas como el dibujo, la ilustración a lápiz, la acuarela, la plumilla, el diseño gráfico, la públicidad... pero sobre todo los diseños para Fiestas de Moros y Cristianos, en los que viene trabajando en los últimos 30 años, es el protagonista de este programa de Amagatalls de la Festa. Paco Aznar ha tenido como invitados al propio Jordi Sellés, acompañado por la asesora artistica de la Asociación de San Jorge, Mónica Jover, y por el ponente del Museo, Jorge Ortiz.