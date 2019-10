The examples populate this alert with dummy content

PREPARATIUS Reunida la junta de seguretat de la Fira de Tots Sants Mireia Estepa ha donat les gràcies a totes les forces de seguretat per fer una Fira segura - També s'ha anunciat la instal·lació de punts violetes contra la violència de gènere lunes, 07 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (07/10/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (07/10/2019) Al voltant d'un centenar d'efectius de seguretat de l'estat i un 500 en total si sumem tots els efectius es desplegaran amb motiu de la Fira de Tots Sant 2019. Aquestes xifres són les que s’ha donat a conèixer després de la celebració de la junta de seguretat que s’ha reunit aquest matí en el saló de plens de l’Ajuntament de Cocentaina. Es una quantitat similar a l’any passat com explica el secretari general de la subdelegació del govern, José Antonio Cuadros. La alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha donat les gràcies a totes forces de seguretat. La regidora de Fira, Mariona Carbonell, específica els efectius desplegats com són Guàrdia Civil, Policia Local, Policia Nacional, tots ells reforçats, Policia Autonómica, bombers, Creu Roja, voluntaris... També s’ha explicat que hauran un punts violetes per a previndre e informar sobre la violència de gènere.