The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Reunión de distintas generaciones antiguos alumnos salesianos La Asociación de Antiguos Alumnos de los colegios Salesianos tiene previsto organizar un encuentro de distintas generaciones de exalumnos que tendrá lugar el 16 de noviembre. miércoles, 30 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (30/10/2019) La Asociación de Antiguos Alumnos de los colegios Salesianos, Salesianos San Vicente Ferrer y Salesianos Juan XXIII, tiene previsto organizar un encuentro de distintas generaciones de exalumnos que tendrá lugar el sábado 16 de noviembre. Será una jornada en la que se busca disfrutar de una jornada de convivencia con una primera cita en el Teatre Salesianos con la actuación de la cantante Ana Valor y de un espectáculo de magia, seguido de una comida de hermandad. Los interesados podrán anunciarse haciendo click aquí o apuntándose en el bar de la sede de los antiguos alumnos en el colegio Salesianos San Vicente Ferrer. La fecha máxima es hasta el 8 de noviembre. De todo ello habla en esta entrevista en Radio Alcoy el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, Carlos Gisbert.