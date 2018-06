Revienta el escaparate con un bolardo para robar en un comercio del centro

Un vecino ha alertado a la Policía del acceso de un individuo a una tienda de ropa y complementos de la calle San Lorenzo a la una de esta madrugada. Según informa la dueña del comercio, que se encuentra fuera de Alcoy por motivos profesionales, el presunto autor del robo logró entrar al local reventando el escaparate con un bolardo, dejando un rastro de sangre por las heridas que le causó la rotura del cristal. El presunto ladrón fue pillado in fraganti cuando intentaba llevarse dos bolsos de la tienda. Inmediatamente fue detenido, por lo que no hay que lamentar ninguna pérdida de dinero en metálico. No obstante, la propietaria del establecimiento, Begoña Galera, denuncia la falta de seguridad con la que lidian constantemente los vecinos del centro. "Hay mucha gente delincuente en el centro y estamos expuestos todos los días a irnos a nuestras casas y regresar y encontrarnos con una sorpresa como la que me he llevado yo hoy". Galera pide "más vigilancia y más seguridad": "Si esa gente necesita un centro de ayuda, nosotros lo agradeceríamos mucho porque, de un día a otro, ya están en la calle y vuelven a delinquir y es un continuo desorden, no podemos vivir así".