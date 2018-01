The examples populate this alert with dummy content

ULTRAFONDO Rey del ultrafondo Vicente Juan García pasa por Ser Deportivos junto a su fisioterapeuta, Jordi Reig para hablar del gran año que han tenido martes, 30 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (30/01/2018) Vicente Juan García, después de una rotura de clavícula, ha conseguido seguir sumando logros a su extenso palmares. El mejor ultrafondista del mundo, pasa por los micrófonos de Radio Alcoy para analizar la temporada y conocer sus próximos objetivos. Llega a compañado de su hombre de confianza, su fisioterapeuta Jordi Reig. Además de conocer algunos consejos para todos los que se inicial en algo que está tan de moda como las largas distancias.