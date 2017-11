The examples populate this alert with dummy content

NAVIDAD Reyes seguros, festeros y deportivos La Unión Alcoyana, la filà Andaluces y el Pista acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en la 133 Cabalgata de Alcoy lunes, 06 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy ha hecho públicos los nombres de las entidades que acompañarán a los Reyes Magos en la 133 Cabalgata de Alcoy, que se celebrará el 5 de enero. Los ayudantes de Melchor, Gaspar y Baltasar serán el Club de Fútbol Pista, que celebra el 75 aniversario de su fundación; Unión Alcoyana Seguros, una de las empresas decanas de nuestra ciudad, fundada hace 140 años, y la popular filà Andaluces. Raül Llopis, concejal de Fiestas, destaca la alta participación social en Alcoi, ciutat del Nadal: “La fiesta de la Navidad es fruto de la participación desinteresada de muchas entidades. Esta participación ciudadana de miles de personas es un hecho destacado de nuestra Navidad y queremos agradecer a todas ellas su trabajo y dedicación. Y también destacar que todos los años, recibimos decenas de nuevos grupos y asociaciones interesadas a poner su granito de arena, seguimos trabajando para que la magia de la Navidad llegue a todos”. Este año, los Reyes Magos desfilarán por Alcoy con una nueva iluminación propia en las calles San Nicolás y San Lorenzo. La Cabalgata se celebra en Alcoy de forma continuada desde 1885, si bien sus antecedentes documentales se remontan al año 1866. En noviembre de 2001, la Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy mereció la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.