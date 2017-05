The examples populate this alert with dummy content

GOLF Ricardo Trigo se adjudica el Torneo Visauto La segunda edición del Torneo Visauto de Golf tuvo lugar el sábado en La Sella Golf- Daniel LlUll se llevó el título en Segunda Categoría. miércoles, 31 de mayo de 2017 Todos los jugadores se emplearon al máximo, conscientes de la importancia del torneo y motivados por llegar a la Final Nacional, que tendrá lugar del 30 de junio al 3de julio en el PGA Golf de Catalunya, Gerona, y que reunirá a los ganadores de ambas categorías de cada uno de los 25 torneos que componen el circuito MercedesTrophy 2017. El Torneo se celebró bajo la modalidad Stableford en un solo recorrido de 18 hoyos en dos categorías que reunieron a 100 jugadores y donde los premiados resultaron los siguientes: 1er Clasificado 1ª categoría: RICARDO TRIGO 40 puntos 2º Clasificado 1ª categoría: JUAN VICENT COMPANY 39 puntos 1er Clasificado 2ª categoría: DANIEL LLULL 42 puntos 2º Clasificado 2ª categoría: KATHARINA FECHNER 40 puntos TaylorMade premió con un sandwedge última generación a LUCIA QUICK y MARCO QUICK por imponerse en el Drive más Largo Femenino y en el Drive más Largo Masculino respectivamente. GARMIN organizó un premio a la bola más cercana, en el que el ganador, RAFAEL PASTOR, recibió como premio, un reloj GPS modelo aproach S6. El ganador del premio a la Bola Más Cercana organizado por Adidas fue PAUL GLENNIE, quien se llevó un magnífico par de zapatos modelo Adipure Flex WD. Un año más el Smart fortwo con el que la marca smart premia su hoyo en uno no fue entregado ya que, aunque hubo varias bolas que quedaron cerca, ninguna llegó a ser embocada de un solo golpe. Los jugadores pudieron brindar con Cava Villa Conchi tras el torneo. Además, todos ellos disfrutaron de la tradicional entrega de trofeos, y un generoso sorteo lleno de artículos de última generación de TaylorMade,a los que se acompañó con un magnífico cóctel que resultó del agrado de todos los presentes.