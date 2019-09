The examples populate this alert with dummy content

FOTOGRAFÍA Y FIESTAS Ripoll gana el concurso fotográfico de la Associació de Sant Jordi Es su cuarto premio de honor de las últimas seis ediciones - Ángel Verdú ha ganado en las otras dos secciones, Estampas de la Fiesta y Aspectos de Alcoy jueves, 12 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Juan Carlos Ripoll Escarcena ha ganado la 68 edición del concurso fotográfico Antonio Aura Martínez convocado por la Associació de Sant Jordi en la modalidad más importante de la colección de honor de fotografías. Ripoll ha explicado que está satisfecho porque le están premiando en esta sección de honor en gran parte de las últimas ediciones de este certamen de fotografía, en concreto cuatro de las seis últimas y que son ya 50 premios desde que empezó a presentarse al concurso. La colección de cinco fotos lleva por nombre Acuario y ha sido premiada con 1.000 euros. Al certamen se han presentado 160 obras, correspondientes a 20 autores. Ángel Verdú ha copado los primeros premios tanto en Estampas de la Fiesta como en Aspectos de Alcoy. Los tres accésits en Estampas han sido para José María Gómez, Toni Miralles y José Javaloyes. En Aspectos, los accésits se los han llevado Carlos Verdú, Amando Jordá y Susana Pla. Los primeros premios están dotados con 400 euros y los accésits con 100 euros. El jurado estuvo compuesto por los fotógrafos Manuel López, Pedro Ruiz de la Rosa y Rafa Marcos, y en representación de la ASJ, Pau Acosta y Mónica Jover.