ESCUADRA ALFÉREZ MORO Riqueza imponente de las tropas de élite La Escuadra Especial de la filà Cordón llega del norte de Africa para imponer su poder real sábado, 04 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Escuadra Especial de la filà Cordón llega del norte de África. Los tonos marrones oscuros y el metal tiñen el diseño de Antonio Aracil para este grupo de guerreros. Cual leones imponentes avanzan como una tropa de élite propia de la realeza. Los guiños a la filà Cordón son imprescindibles en esta escuadra, cuya capa no es otra que la tradicional manta roja, bordada con un texto islámico. Otra de las señas de identidad, la pluma, abandona su leve forma y se trasforma en metal para la batalla. L’Entra dels Moros de Camilo Pérez Monllor y Als Berebers de José Pérez Vilaplana, a Corporación Musical La Primitiva de Alcoi, marcan el paso de la Escuadra Especial que cierra la Entrada Mora 2019.