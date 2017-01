The examples populate this alert with dummy content

OK LIGA Rival directo para empezar El Enrile PAS Alcoy arranca la segunda vuelta de la temporada 2016-2017 recibiendo al Reicomsa Alcobendas el sábado 21 de enero a las 20.15h en el Polideportivo Francisco Laporta viernes, 20 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (20/01/2017) A menos que no se puedan subsanar las goteras del Pabellón B del Polideportivo Francisco Laporta, el Enrile PAS Alcoy, disputará el sábado 21 de enero a las 20.15 horas el primer encuentro de la segunda vuelta. El equipo visitante, es un rival directo, el Reicomsa Alcobendas, que va penúltimo con 12 puntos, 3 menos de los que tiene el equipo de Sergi Punset que ocupa la posición 11 en la tabla. En el partido de ida el equipo madrileño ganó 7-4 al Enrile, la situación ahora es diferente y el Alcodiam lleva dos semanas consecutivas ganando, victorias que le sacaron del último puesto en la clasificación. Tras una semana complicada para entrenar, debido al temporal de nieve que ha obligado al Enrile a suspender algún entrenamiento, los de Sergi Punset afrontar la segunda vuelta con ganas, fuerza e ilusión para tratar de mantener la dinámica positiva y aprovechar que el equipo se ha vuelto un bloque y ya se nota la experiencia y la compenetración entre todos los jugadores. El Alcobendas perdió el último encuentro que disputó, perteneciente a la jornada 15, siendo el último de la primera vuelta. Cosechó una derrota a domicilio 3-2 ante el Manlleu, en cambio, el Patín Alcodiam ganó en casa por 5-2 al Igualada. Sentimientos y situaciones encontradas, aunque ambos equipos pondrán todo de su parte para intentar sumar puntos. El Alcodiam tiene ese objetivo para lograr la permanencia cuanto antes y el Alcobendas para salir de la posición que ocupa actualmente. A pesar de que la pasada semana hubo parón en la OK Liga, el equipo dirigido por Sergi Punset continuó ejercitándose durante varios días para mantener la evolución que están teniendo los jugadores, ya que la sensaciones que desprenden en la pista cada vez son mejores, más seguras y de más unión y entendimiento entre los deportistas que forman la plantilla actual de este equipo.