INSTALACIONES DEPORTIVAS Riverfit, la nueva forma gratuita de entrenamiento libre Circuito biosaludable en la zona del rio Riquer que permite el entrenamiento libre adaptado a cada nivel del deportista miércoles, 18 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El circuito biosaludable cerca del río Riquer (Riverfit) ya se encuentra totalmente terminado después de que se terminasen de instalar los paneles informativos que orientarán los deportistas para realizar los ejercicios óptimamente. El concejal de Deportes, Alberto Belda, ha querido destacar en comparecencia de prensa el carácter dual del proyecto: «no solamente fomentará la práctica deportiva entre la ciudadanía, sino que también permitirá revitalizar toda la borde del riu». Los dos circuitos establecidos: Rojo (Cervantes - MUBOMA) o AZUL (MUBOMA - Cervantes) permitirán los deportistas practicar 18 ejercicios diferenciados, cada uno de ellos adaptados a tres niveles de intensidad. Los paneles informativos ubicados en cada estación de ejercicios dispondrán de un código QR, la lectura del que permitirá a quien dispongo de teléfono móvil contemplar un vídeo explicativo a la plataforma youtube. 18 Estaciones al aire libre Un espacio perfecto en Alcoy para ejercitar tu físico mediante el entrenamiento funcional, que permite trabajar todo el cuerpo con rutinas muy poco lesivas y adaptadas a tu nivel. 2 Circuitos – 3 niveles Para guiarte en el entrenamiento hemos diseñado ejercicios específicos en cada zona que te explicamos mediante videos en Youtube y en la web riverfit.es. Durante el recorrido podrás ver consejos para cada ejercicio en los paneles informativos, según el circuito: ROJO (Cervantes – Museo de Bomberos) o AZUL (Museo de Bomberos – Cervantes