CIRCUITO RIVERFIT Riverfit, un lugar por descubrir Programa especial de Ser Deportivos desde el mismo circuito Riverfit, conoce todas la actividades que se pueden hacer en el cauce del río y además míralas en el vídeo que te presentamos miércoles, 09 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (09/05/2018) No hay nada mejor que visitar los lugares para conocerlos, por eso hemos realizado un programa especial que a la vez que lo contábamos para la radio, lo hemos grabado con profesionales. Desde el cauce del río y en el museo de Bomberos,( MUBOMA ) hasta el Puente de Cervantes, hemos recorrido los 1200 metros de distancia para conocer todas las estaciones y ver que se puede hacer en cada ejercicio de la mano de Begoña y Rafa, monitores del Complejo Eduardo Latorre. El concejal de Deportes, un asiduo a este circuito, ha ido comentando todo lo que hacían. Un lugar por descubrir sin lugar a dudas puesto que hay mucha actividad, parques infantiles, lugar para pasear, vistas de la ciudad increíbles… No te pierdas el programa y conoce como nadie el circuito Riverfit.