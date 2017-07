Roberto Granero entrenará al Atzeneta

El Atzeneta no va en broma y apuesta por un técnico de calidad para dar el salto a Tercera División. La pasada temporada se quedó a un gol de conseguirlo y esta vez vuelve a tener un proyecto ilusionante y ambicioso. Para ello apuesta por un entrenador curtido en mil batallas y con una dilatada experiencia a pesar de su juventud. Roberto Granero, ex jugador y ex entrenador del Alcoyano, será en encargado de ascender a un equipo que se pone como principal objetivo el ascenso. El club, lo dio a conocer a través de sus redes sociales. “L'Atzeneta U.E i Roberto Granero han arribat a un acord per a que dirigisca el nou projecte per a aquesta temporada 2017 / 2018. Amb dues parts es mostren molt il.lusionades amb aquesta recent incorporació. Des del club, li donem la benvinguda i tot el nostre suport”.

El de Chella además del Alcoyano ha entrenado a Eldense, Novelda, Burjassot, Jove Español, Alicante B, Villajoyosa, Benidorm y Ontinyent, por lo que tiene experiencia tanto en Tercera como en Segunda B. Su último equipo fue el Alcudia.