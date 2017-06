The examples populate this alert with dummy content

AGENDA Rock, cine y arte a ritmo de música Tragaluz recupera los planes del fin de semana para que no te pierdas una viernes, 09 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (08/06/2017) Ha llegado el viernes y la alegría se apodera de nuestras mentes agotadas tras la semana. ¿Empezamos? Anota la agenda. Viernes, 9 de junio: es un buen momento para averiguar qué nos ofrece el nuevo ciclo expositivo. Juani Ruz muestra Instants en el Centre Ovidi Montllor; Artistes i poetes, tribut a Joan Valls es la propuesta para el Centre Cultural; y la exposición la pintura de Xavier Lorenzo en la Llotja de Sant Jordi. Sin olvidar las ofertas de La Capella de l'Antic Asil y la UNESCO. Hoy, además, hay un concierto de guitarra a cargo de Toni Cotolí, a las 21 horas, en la plaça Palàcio de Muro. Sábado, 10 de junio: El sábado amanece con un curso de photoshop. A las 12.30 horas, hay vermut literario en Detroit Llibres, con la presentación del libro de Eduardo Guillot Sueños eléctricos, sobre las 50 películas imprescindibles del rock. La tarde llega con muchas propuestas: Concierto de Xitxarra Blues Band featuring Sofía Moltó con su nuevo proyecto: Bluseando por el Serpis. El Teatre Principal acoge una Gal·la Solidària amb el poble sahrauí,a las 19 horas, y La Sociedad El Trabajo presenta La guapeta d’Alcassares, a las 19.30 horas, en el Teatre Salesians Sant Vicent Ferrer del centro. El Black Jack ofrece, a las 19.30 horas, el concierto tributo a Estopa.Tardea con Ultrarrumba. Domingo, 11 de junio: Cuatro planes para el domingo. El primero: ruta senderista botánica por Muro. Organiza la Associació Serra Mariola y la Mancomunitat. El segundo, teatro: La huella. De Anthony Shafter. A beneficio de la Asociación TEA-Asperger Font Roja-Mariola. A las 18 horas, en el Centre Cultural El Teular de Cocentaina. ¿El tercero? Ara Malikian, la increíble historia del violín. A las 19.30 horas, en el Teatro Calderón. Por último, una sesión de cine, La mujer es cosa de hombres. A las 19 horas, en el club UNESCO.