Román de la Calle i Faula Teatre guardonats amb el Premi 9 d'octubre

Román de la Calle, catedràtic d'Estètica i Teoria de les Arts de la Universitat de València i el grup de teatre amateur Faula Teatre, són el guardonats amb els Premis 9 d’octubre, que per segon any consecutiu atorga l’Ajuntament d’Alcoi. La proposta de selecció dels premiats la va presentar el regidor de cultura als grups polítics, comptant amb la seua aprovació en una reunió on també es va definir el full de ruta de l’imminent reglament del Consell de Cultura. El regidor de Cultura, Raül Llopis, recorda que “en pròximes edicions el consell serà l’òrgan encarregat de seleccionar els guardonats”. El lliurament es durà a terme el 9 d’octubre al Teatre Calderón, en una cerimònia que serà introduïda per la lectura del Manifest de Miquel Cruz.

Raül Llopis destaca la prolífica carrera de Román de la Calle, i la tasca desenvolupada per tots aquells que al llarg de 25 anys han format part de Faula Teatre. “Són dos premis molt merescuts i estic segur que tots dos portaran aquest reconeixement amb l’orgull que suposa ser alcoians, i formar part de la història, el present i el futur de la nostra cultura” afegeix Llopis.

Román de la Calle, nascut a Alcoi en 1942, és catedràtic d'Estètica i Teoria de les Arts de la Universitat de València i ha destacat en el seu vessant com a crític i assagista d'art. Durant la seua trajectòria ha presidit la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles així com l'Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives de la Universitat de València, institució de la qual fou anomenat Professor Honorari després de la seua jubilació. Per altre costat, també ha estat mereixedor de la Creu d'Alfons X el Savi i de la Medalla de Plata al Mèrit Professional del Ministeri d'Educació. La seua incansable tasca en l'àmbit de la docència i la investigació l'ha dut a dirigir més de 90 tesis doctorals, així com a publicar 46 volums escrits per ell com a autor únic i desenes d'articles especialitzats.

Faula Teatre és un grup de teatre amateur sense ànim de lucre que porta més de 25 anys divertint-se amb el món màgic del teatre. La metodologia dels actors i actrius que componen aquest col·lectiu es basa en l'expressió corporal creativa, per la qual cosa transmeten emocions amb l'única ajuda del moviment dels seus cossos. Encara que reconeixen "no ser els millors actors del món", són capaços d’emocionar i fer riure al públic contant històries.