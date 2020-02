The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Rosa García asegura que su relación con Ciudadanos es buena La portavoz del grupo municipal analiza en Radio Alcoy la gestión del gobierno local, su acción política y cómo se ha rebajado la tensión con la agrupación local martes, 25 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (25/02/2020)

AUDIO Hora 14 Alcoy (25/02/2020) La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Rosa García, ha explicado este martes 25 de febrero en la entrevista concedida a Radio Alcoy que su grupo apoyó mediante su abstención el presupuesto municipal porque, pese al descenso del 53% de las inversiones, se conseguió incluir algunas de sus propuestas. "Hay incorporaciones como la creación de una partida presupuestaria para demoliciones a cargo de terceros, exigida por el Grupo Municipal en el pleno extraordinario de 31 de diciembre como consecuencia del temporal Gloria. También otra partida específica para que vea la luz el museo de Camilo Sesto que servirá para dinamizar las áreas de Turismo y Cultura", recalca la portavoz. En la entrevista en Radio Alcoy, García ha hablado de su relación con la agrupación local, que vivió momentos tensos en campaña electoral y tras las elecciones. Como portavoz municipal ha explicado ejerce como enlace entre el grupo municipal y el partidolocal, con quien, ha asegurado ha mejorado la relación y en la actualidad "es muy buena". Al final de la entrevista Rosa García se ha sometido al cuestionario Proust, para mostrar algunos detalles de su personalidad.