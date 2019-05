The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES Rosa García señala que lo natural es que ella encabezase la lista La alcaldable de Ciudadanos descarta posibles pactos con formaciones extremistas y confía en, al menos, revalidar los resultados de las anteriores municipales en las que iba de número dos lunes, 20 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La candidata de Ciudadanos a la alcaldía, Rosa García, ha explicado en Radio Alcoy que "lo natural" es que ella encabezase la candidatura en Alcoy, de la que hace cuatro años ya fue número 2. Lo ha explicado en relación a la polémica que se produjo tras su designación como alcaldable. En la entrevista concedida este lunes a Radio Alcoy García ha confíado en, como mínimo, igualar los resultados actuales en el consistorio y descarta eventuales pactos con formaciones extremistas. En la entrebista ha avanzado que al acto de cierre de campaña, este jueves a las 19,30 en el Teatro Principal, a asistirá el síndico de Ciudadanos en las Cortes, Toni Cantó.