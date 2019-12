The examples populate this alert with dummy content

PUBLICACIÓN Rosana Navarro presenta su primer libro La obra lleva por título El silencio. Camino a la sabiduría - La presentación tendrá lugar este miércoles día 4 a las 20 horas en el teatro del Centre Cultural Mario Silvestre - El guionista Miquel Peidro conducirá el acto martes, 03 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (03/12/2019) Rosana Navarro tuvo un cambio importante en su vida hace unos nueve años y desde hace unos cinco empezó a trabajar en un libro que verá la luz de forma oficial el miércoles 4 de diciembre a las 20 horas sobre el escenario del teatro del Centre Cultural Mario Silvestre. La obra lleva por título 'El silencio. Camino a la sabiduría' y el guionista Miquel Peidro será el encargado de conducir el acto. Rosana prepara una segunda publicación, pero antes esta primera ya se puede encontrar en Detroit Llibres y muy pronto en la Librería Llorens.