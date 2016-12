The examples populate this alert with dummy content

COOPERACIÓN INTERNACIONAL “Ruanda te cambia la percepción de la vida” Arancha Vercet, recién graduada en Psicología, narra su experiencia con niños hospitalizados y anuncia el proyecto de creación de un comedor infantil en el país africano martes, 13 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (12/12/2016) La alcoyana Arancha Vercet, recién graduada en Psicología por la Universidad Miguel Hernández, narra en Hoy por Hoy Alcoy su experiencia como cooperante internacional con niños hospitalizados en Ruanda. A lo largo de un mes y gracias a una beca de la universidad de Elche, en la que cursa actualmente un máster de Neuropsiquiatría, conoció en primera persona la realidad de un país que trata de recuperarse el genocidio de finales del siglo pasado. “Ruanda te cambia la percepción de la vida”. Tras su estancia, la psicologa alcoyana promueve la recolección de fondos para financiar un comedor para niños en Ruanda, un proyecto en el que se ha implicado la Universidad de Elche. “Con sólo 30 euros garantizamos el alimento diario de un niño en Ruanda durante un año”.