ALCODIAM 5-4 MANLLEU Rumbo a la permanencia El Enrile PAS Alcoy ha vencido en casa al colista, al Manlleu, por 5 a 4 con goles de Ferran Formatjé y David Gelmà – Con esta victoria el equipo de Sergi Punset escala tres posiciones en la tabla ocupando el ecuador de la clasificación domingo, 12 de febrero de 2017 El Enrile PAS Alcoy se ha reencontrado con la victoria tras la derrota en casa del Noia Freixenet. El equipo dirigido por Sergi Punset ha ganado por 5 a 4 al actual colista, al Manlleu con tres goles de David Gelmà y dos de Ferrán Formatjé. Con esta victoria y con la suma de los tres puntos el Patín ha escalado tres posiciones hasta llegar al octavo puesto encontrándose actualmente en el ecuador de la tabla clasificatoria con 21 puntos. Después de una nueva semana de parón en la OK Liga, el Enrile volvía a la competición y lo hacía compitiendo en casa ante el colista, el Manlleu, que a pesar de la posición que ocupaba este año la clasificación se está caracterizando por la poca diferencia de puntos entre los equipos que ocupan la parte media baja de la tabla. El partido arrancaba con gol de Ferran Formatjé en el minuto 6 de la primera parte, David Gelmà en el 11 amplió la ventaja con el 2-0 que el Manlleu recortó con el 2-1 a falta de 9 minutos para el final de la primera mitad. De nuevo, David Gelmà anotó gol para su equipo en el 15 poniendo el 3-1, aunque ese no fue el resultado con el que ambos conjuntos se marcharon al descanso ya que hubo dos tantos más ante de que finalizasen los primeros 25 minutos, y los dos del rival de los de Sergi Punset que pusieron primero el 3-2 y después el empate 3-3 con el que finalizó la primera mitad. Con la reanudación tardaron un poco en llegar los goles. David Gelmà en el 11 volvió a poner por delante a los suyos con el 4-3, Ferran Formatjé, a falta de 6 minutos para el final anotó el 5-3 de falta directa haciendo prever una nueva victoria en el Polideportivo Francisco Laporta. A menos de dos minutos para que el árbitro diese el pitido final el Manlleu anotó el 5-4 poniendo en peligro el triunfo de los de Sergi Punset, aunque finalmente el Enrile supo aguantar hasta el final y sumó tres puntos que le suben hasta la octava posición ocupando el ecuador de la tabla con 21 puntos.