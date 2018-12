The examples populate this alert with dummy content

EN JUEGO (2ª PARTE) SABADELL 0-1 CD ALCOYANO El equipo de Vicente Mir se enfrenta a un Sabadell que se encuentra en la zona alta de la tabla - Sigue el partido en el 1485 OM o en esta web con Ismael Mayor, dirige Sheila García domingo, 16 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El CD Alcoyano se reencuenta con Toni Seligrat y con Manuel Gato en la Nova Creu Alta, y lo hace con la necesidad de sumar tres puntos. m. 17 Goooolll de Lino. SABADELL 0-1 ALCOYANO