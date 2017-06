The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Sabor a Pellikana El grup de la Foia presenta el seu quart treball en acustíssim a Tragaluz, 'Viure't' miércoles, 07 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (01/06/2017) Pellikana porta fent soroll des de 2008. El grup, format per joves de la Foia, arriba a Tragaluz per fer-nos vibrar amb l'acústic del seu quart treball, Viure't. Radio Alcoy torna a convertir-se en un espai de concerts per absorbir la millor energia que ens arriba del grup de música. Voleu escoltar l'entrevista que els vam fer al Tragaluz passat? Doncs ja sabeu, doneu-li al click.