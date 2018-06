The examples populate this alert with dummy content

IBI Saginosa pide participación en el diseño de usos para el Molí de Paper El colectivo conservacionista lamenta que la consolidación del inmueble llegue tras su saqueo y destrozo miércoles, 20 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Col·lectiu Saginosa ha exigido al Ayuntamiento de Ibi que abra un proceso participativo para definir los futuros usos del Molí de Paper. La entidad conservacionista quiere que los vecinos se pronuncien sobre la utilidad del inmueble, en el que el Ayuntamiento va a intervenir para frenar su ruina. Saginosa ha lamentado que estas obras comiencen cuando el edificio presenta un “avanzado grado de deterioro” y su interior ha sido “destrozado y saqueado”. El colectivo aboga por convocar a la ciudadanía para que aporte sus ideas sobre los usos del molino. A este primer paso debe seguir, según Saginosa, una selección con criterios técnicos para después someter a votación las mejores propuestas e incluirlas en el plan director para la recuperación del edificio. La entidad apunta que en 2015 miles de vecinos presentaron alegaciones para instar al Ayuntamiento a que adquiriese el inmueble. Saginosa aplaude que el Ayuntamiento vaya a iniciar en agosto las obras de consolidación de la estructura del molino y de recuperación de la cubierta. El colectivo lamenta el avanzado grado de deterioro que presenta el molino. “Si el Ayuntamiento hubiese actuado antes podría haber evitado el deterioro y muchos de los actos vandálicos que ha sufrido el edificio”, señala a través de un comunicado. La entidad ve con “gran satisfacción” la voluntad del Gobierno de Ibi de restaurar los elementos patrimoniales del molino y su entorno. “Es el primer paso para recuperar un espacio único desde el punto de vista arquitectónico, natural, histórico y emocional para Ibi, al que entre todos los vecinos debemos decidir qué usos queremos darle en el futuro”, concluye el colectivo.