S'alça el teló del Principal per mostrar la seua història El teatre serà l'escenari per a la presentació del llibre escrit per Ramón Climent al voltant dels seus primers cent anys martes, 11 de diciembre de 2018 El Teatre Principal d'Alcoi serà l'escenari este dimecres de la presentació del primer volum del llibre de Ramón Climent 180 anys de Teatre Principal d'Alcoi - De 1838 a 1938. Es tracta d'un relat de la trajectoria de l'espai cultural de primera magnitud que ha tingut Alcoi. "En el Principal s'han oferit banquets; s'han celebrat balls de màscares; es va cometre un assassinat amb un tret de revòlver en el galliner, mentre es representava una sarsuela; es va trobar una dentadura postissa i fins i tot es va haver d'apuntalar per amenaça d'ensulsiada", explica l'autor del llibre, Ramón Climent. Junt a Joanfra Rozalén, per part de La Dependent com a editor del mateix, han avançat este dimars a Radio Alcoy la presentació del llibre, prevista a les 20,30 hores del dimecres 12 en el Teatre Principal "amb permís o no de Tirisiti".