CD ALCOYANO “Saldremos a ganar el partido desde el minuto 1” El entrenador blanquiazul, Toni Seligrat, ha comparecido ante los medios en rueda de prensa previa al partido frente el Hospitalet en El Collao – Podrán seguir el encuentro desde las 16.45h en el 1485OM o en esta misma página web viernes, 17 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (17/03/2017) Después de sumar un punto en las dos últimas jornadas el Club Deportivo Alcoyano recibe este domingo 19 de marzo, San José y Día del Padre, al Hospitalet. El pitido inicial será a las 17h en El Collao en un partido en el que Toni Seligrat no podrá contar ni con Mario Fuentes ni con Mario Arques ya que son baja segura. El portero Miguel Bañuz continúa en la enfermería pero de ser necesario podría jugar. El partido lo podrán seguir en directo en el 1485OM o también a través de esta página web. El rival de los blanquiazules esta semana es el Hospitalet, equipo que está en puestos de descenso, concretamente en el 17 con 32 puntos, empatado con los dos conjuntos que están por encima de él, de modo que una victoria podría sacarle de esa zona peligrosa siempre que los otros equipos empaten o pierdan, por lo que vendrán a Alcoy con ganas y fuerza de puntuar. Además, el Hospitalet fue el primer equipo que logró ganarle al Alcoyano esta temporada, eso fue a finales de octubre por 2-1. “Vamos a intentar ganar el partido, no sabemos por qué camino, si será pronto será tarde, pero saldremos a ganar el partido desde el minuto 1”, así de firme se ha mostrado Toni Seligrat en la rueda de prensa previa al encuentro. El conjunto catalán viene de cinco jornadas consecutivas sin perder y logrando empates frente a equipos de la zona alta como Hércules o Villarreal B, mientras que el Deportivo de Seligrat viene de cosechar un empate y una derrota en una jornada en la que se ajustó el play off donde el Badalona y el Valencia-Mestalla van por detrás a tan sólo 4 puntos de los blanquiazules. El Alcoyano ha estado trabajando cómo hacer frente a un equipo que se repliegue detrás que es el planteamiento que está haciendo el Hospitalet en los últimos partidos. “Si no somos eficaces intentaremos generar siete u ocho ocasiones para ver si entra alguna”, ha afirmado el técnico valenciano. Por su parte, José María López Silva, que también ha hablado ante los medios en rueda de prensa previa, ha asegurado estar “muy contento” en el equipo. “Todos queremos jugar, pero el míster saca cada semana el 11 que cree que nos puede dar la victoria, además, el banquillo siempre tiene un papel importante en este equipo”, ha explicado. Respecto al Hospitalet, el jugador andaluz ha recordado que fue el primer equipo que les ganó y ha recalcado la dificultad de sumar puntos en esta recta final cuando se le pregunta sobre el punto sumado en las dos últimas jornadas por parte del Alcoyano.