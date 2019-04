The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Salen a la venta 9.000 sillas de las Entradas para el público en general Este viernes 29, a las 10 horas, en el Casal de Sant Jordi se pondrá en marcha la venta con precios entre 9 y 25 euros jueves, 28 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/03/2019) La Asociación de San Jorge sacará a la venta al público en general unas 9.000 sillas de las 20.500 repartidas por el recorrido de las Entradas. En las oficinas del Casal de Sant Jordi se inicia este viernes 29 a las 10 horas la venta de las 9.000 sillas, de las que se disponen inicialmente 4.500. Una cantidad similar se obtendrá de las devoluciones de filaes, agencias de viajes, abonados… El ponente de sillas, Raúl Ponsoda, considera que la oferta será suficiente para cubrir la demanda y hace un llamamiento para que todos los posibles compradores estén tranquilos. Los precios irán desde los 25 euros en Sant Nicolau y la Glorieta, donde aún quedan sillas, hasta los 9 euros de las filas 7 y 8 del País Valencià. Las oficinas del Casal abrirán de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 16’30 a 19’30 horas hasta el 30 de abril y de forma especial este sábado 30 de las 9 a las 13 horas. El 3 y el 4 de mayo, Dia dels Músics y Dia de la Entrada, de 8 de la mañana a 8 de la tarde el 3 y de 8 a 16 horas el 4, ya se podrán adquirir en la taquilla del Teatre Principal. A las 20.500 del recorrido de las Entradas se suman otras 1.500 para la Procesión.