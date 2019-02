The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Salesianos San Vicente Ferrer, de Erasmus en Eslovaquia Dentro del proyecto 'Edu-paths' dentro del programa Erasmus +, seis alumnos y dos profesores han viajado hasta este país y han conocido su cultura, naturaleza y tradiciones sábado, 02 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El colegio Salesiano San Vicente Ferrer está llevando a cabo el proyecto denominado ‘Edu-paths’ de Erasmus +. Consiste en cuatro jornadas de movilidad de profesores y alumnos con centros de Eslovaquia, Islandia y Francia. La primera de ellas ha tenido lugar del 27 de enero al 1 de febrero con el viaje de seis alumnos y dos profesores a Eslovaquia donde han visitado lugares como museos o granjas ecológicas y han conocido la riqueza cultura eslovaca. La siguiente cita será en mayo cuando el colegio alcoyano actuará como anfitrión. Los profesores y alumnos han visitado lugares como el Museo de Cultura Ruthena, la granja ecológica en Vychodna, la cueva Velka Stanisovska, el Museo Eslovaco de Espeleología.