OK LIGA Salida complicada a casa del líder El Enrile PAS Alcoy visita este domingo al indiscutible dominador de la OK Liga, el Barcelona – El encuentro se disputará a las 18.30h en el que es el tercer partido del `Tourmalet´ para los de Sergi Punset viernes, 07 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (07/04/2017) En Enrile PAS Alcoy afronta una complicada salida en la jornada 24 de la OK Liga. Los de Sergi Punset, tras cosechar dos derrotas consecutivas ante equipos de la parte alta, conocido como `Tourmalet´, viaja para enfrentarse al líder, el Barcelona Lassa. El partido se disputa el domingo 9 de abril a las 18.30h. El claro dominador del hockey patines en España es el máximo goleador. El Barcelona lleva 109 goles a favor y 47 en contra siendo el segundo equipo que menos goles ha encajado. Sus cifras no paran aquí, de los 23 partidos que ha disputado ha ganado 20, empatado 1 y tan sólo ha conocido la derrota en dos ocasiones. A pesar de todo ello, esta semana jugó ante el Manlleu, penúltimo clasificado, arrancó perdiendo 1-0 y ganó por la mínima, 1-2, el segundo tanto de penalti. En el partido de ida, el Barcelona visitó el Pabellón B del Francisco Laporta, y aunque se llevó los tres puntos de Alcoy ganando 1-4 a los de Sergi Punset, la imagen dada por el Patín Alcodiam fue buena, aunque la calidad individual y conjunta de los jugadores del conjunto blaugrana se impusieron al buen trabajo defensivo realizado por el Patín. El equipo de Sergi Punset encadena dos derrotas consecutivas, ante el Reus, segundo clasificado, y el Vic, tercero en la tabla. Ya advirtió el entrenador del Patín que su equipo iba a enfrentarse al `Tourmalet´, equipos de la parte alta muy complicados de enfrentar y todavía más de superar. El Barcelona se convierte así en el tercer conjunto de este `Tourmalet´, que continuará unas semanas más en las que el Alcodiam intentará sumar algún punto para atravesar la barrera del 20 y llegar a los 30 puntos y acercarse así al objetivo de la permanencia en la OK Liga. Anteriormente a estos partidos la imagen del conjunto de Sergi Punset estaba siendo muy buena, logrando hasta tres victorias consecutivas. El Noia, conjunto que ocupa la séptima plaza en la tabla, una por encima del Enrile, se enfrenta a un rival directo, el Vendrell, por lo que el resultado de este partido y de los pertenecientes a los equipos que van por detrás del Alcodiam, Lloret, Lleida y Girona, serán relevantes para los intereses del conjunto de Alcoy.