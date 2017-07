The examples populate this alert with dummy content

DESEMPLEO Salir del agujero del paro La Asociación de desempleados mayores de 45 años se presenta en Alcoy con la I Escuela de Verano sábado, 29 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (20/07/2017) La Asociación de Desempleados Mayores de 45 años, ADM+45, se constituyó el pasado 8 de junio. Su presidenta Marina Fernández, junto al secretario de la entidad, Rafael López, han presentado en Hoy por Hoy Alcoy el origen y finalidad de la asociación. "Han sido muchos los esfuerzos realizados para organizar e impulsar actividades que ayuden a este colectivo a salir del agujero". Su primera actividad es la puesta en marcha de la I Escuela de Verano. En la primera seión la presidenta de ADM+45 presentó los servicios del departamento de Orientación que dinamizará la psicóloga Ana Monllor. La asociación implantará PORTALEMP como portal de empleo para gestionar ofeetas de trabajo. La asociación prevé firma a partir de agosto un convenio de colaboración con la Asociación Observatorio Trabajo Senior +45.