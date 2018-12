The examples populate this alert with dummy content

HOCKEY SOBRE PATINES “Salir del descenso nos alivia mucho” El jugador del Patín Alcodiam Salesianos analiza la última victoria en Ser Deportivos martes, 18 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (18/12/2018) Roc llisa, pasó por Ser Deportivos para hablar del partido del sábado ante el Sant Cugat, que terminó con remontada y al PAS fuera del descenso directo por primera vez en la temporada. El jugador de Mollerusa destacó en el programa la importancia que tenía la victoria. “Salir del descenso nos alivia mucho, hemos estado muchas jornadas ahí abajo y por primera vez salimos. Estamos muy contentos”, declaró. Llisa, también habló de los dos próximos partidos que cerrarán la primera vuelta. “Nos quedan dos rivales que pueden ser directos y sería muy importante ganar para terminar la primera vuelta bien dentro de lo mala que ha sido. Esperemos que el sábado la gente suba al polideportivo para despedir el año con la afición”, apuntó. Todo lo que ha dicho el jugador lo pueden escuchar en el programa de hoy de Ser Deportivos Alcoy. El sábado a las 20.15 horas jugará el último partido del año en el pabellón Miguel Sarasa ante el Calafell.