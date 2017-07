The examples populate this alert with dummy content

POLÉMICA Salón de plenos y fiestas Un grupo de vecinos de Beniarrés accede a dependencias municipales para continuar una celebración privada – El PSOE exige dimisiones y respeto por las instituciones martes, 11 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (11/07/2017) Quintos de Beniarrés accedieron el sábado de madrugada al Ayuntamiento para continuar una fiesta privada. El PSOE exige dimisiones al concejal del Partido Popular que, según afirma, abrió el consistorio a los vecinos para que prosiguiesen su celebración particular. La fiesta comenzó el sábado en un bar de la localidad. Avanzada la noche, hizo parada en el salón de plenos, donde los vecinos se fotografiaron bebiendo cubatas, rodeándose de las banderas institucionales o sentándose en la butaca del alcalde. El PSOE, que ha alertado de estos hechos, reclama la dimisión del concejal que, según sostiene, abrió las puertas del Ayuntamiento y consintió que los quintos hiciesen un uso indebido de la sala. Federic Jordá, portavoz socialista en el Ayuntamiento, lamenta la falta de respeto al Ayuntamiento y “la profanación de los símbolos democráticos que representa”. Según el PSOE, no es la primera vez que el Ayuntamiento se convierte en recito para actos ajenos a su función.