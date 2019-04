The examples populate this alert with dummy content

BALONCESTO Salva Monzó afirma que el NB Alcoi es un proyecto consolidado El presidente del club ha sido el invitado del programa Tiros Libres – En liga local ya hay final de la competición de liga: Nirvel-Font Roja miércoles, 10 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (10/04/2019) El presidente del Nou Bàsquet Alcoi Mutua Levante, Salva Monzó, es el invitado en el programa Tiros Libres. Para Monzó se trata de un proyecto consolidado, con buenos números gracias a los patrocinadores, Ayuntamiento y Mutua Levante y por ello con buenas perspectivas de futuro. Por otro lado, la liga local de baloncesto Mutua Levante ya tiene final para el campeonato de liga. Se enfrentarán Nirvel contra Font Roja. El Font Roja ganó al Filà Cides en el partido de desempate. Aunque los dos equipos han sumado títulos de liga, se trata de una final inédita pues nunca se han jugado el título. El Nirvel puede hacer doblete ya que también está en la final de Copa ante el Círculo Industrial.