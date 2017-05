The examples populate this alert with dummy content

BALONCESTO Salva Monzó será el nuevo presidente del Nou Basquet Alcoy Tras la salida de José Perera, en la próxima asamblea será elegido como presidente al ser la única candidatura que se presentó martes, 23 de mayo de 2017 Salva Monzó se convertirá en presidente del Nou Basquet Alcoy tras la salida de José Perera, del que asegura que “ José ha sido un presidente ejemplar y no quiero tocar nada de lo que él ha trabajado en este tiempo. Ahora se marcha y entro yo con mucha ilusión y rodeado de un equipo de trabajo muy bueno. Sabemos que económicamente estamos cubiertos y deportivamente la estructura es genial. Además te adelanto que para la próxima temporada crecemos en tres equipos más”. Aseguró en Radio Alcoy. Monzó es un hombre que siempre ha trabajado por y para el club independientemente del presidente de turno. Ahora le toca tomar las riendas de un club que vive un gran momento con la consolidación del equipo masculino entre otros éxitos esta temporada. En la próxima asamblea será nombrado presidente, Salvador Monzó fue la única candidatura para dirigir al club los próximos cuatro años.