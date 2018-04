The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Salvación virtual Tras la última victoria el Alcoyano pone tierra de por medio en cuanto a la salvación y sigue dependiendo de sí mismo para salvarse miércoles, 25 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La victoria ante la Peña Deportiva, los resultados que se dieron y los enfrentamientos directos, hacen que el Alcoyano esté aun paso de salvar la categoría matemáticamente, pero se puede decir que si la ha conseguido de forma virtual, ya que esta 7 puntos por encima del descenso y sólo quedan 9 por disputar. Además los próximos dos partidos se enfrenta a dos rivales en plena lucha por la salvación, el Atlético Baleares, que está inmerso en descenso y después ante el Saguntino en Alcoy, lo que será la despedida del Deportivo en casa. Un Saguntino que luchará por no descender. El último partido, quizá ya no esté dada en juego ni para Ontinyent ni para Alcoyano. El domingo el Alcoyano viajará a Mallorca para jugar ante un Baleares (12.00 horas) que está en alza y que lleva una muy buena dinámica, y que ya sabrá como le ha ido el partido al Saguntino, ahora su principal rival. Se verá un partido muy intenso, el conjunto balear tiene un calendario muy complicado, después de recibir al Alcoyano viajará a Cornellà , metido de lleno en la lucha por el play off de ascenso y terminará la temporada en casa ante el Ebro, un equipo que sin nada en juego, está luchando por la Copa del Rey así que tratará de sumar los seis puntos de casa para salvar la categoría, que no tendrá fácil. Los de Barrera después tendrán otro escollo, que es Saguntino, equipo que nunca han ganado en Segunda B, tres partidos en dos temporadas, tres derrotas, el Alcoyano tendrá que ganar su último partido en El Collao para contentar a una afición que no ha disfrutado nada de su equipo este año como local. Los valencianos esta inmersos en una caída libre que lleva 7 derrotas consecutivas precedidos de tres empates. Son 10 partidos sin ganar que le han llevado a meterse en los puestos de promoción de descenso ante un calendario terrorífico, esta semana jugarán contra el Llagostera en plena lucha por la salvación, viajarán a El Collao y terminarán en casa ante el Cornellà.