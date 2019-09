The examples populate this alert with dummy content

UE ATZENETA 0-1 CD ALCOYANO Salvados por la campana El CD Alcoyano gana 0-1 en el campo del Atzeneta con un gol “in extremis” del capitán Navarro en el minuto 94 y medio - Los blanquiazules suman cuatro victorias en otros tantos partidos y son líderes en solitario domingo, 15 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El entrenador blanquiazul apostó por una alineación sorprendente, ya que, dejó fuera a Ruba, el mejor jugador en estos tres partidos del CD Alcoyano. Los primeros 45 minutos pasaron sin grandes oportunidades para ambos equipos que buscaban más el fallo del rival que el acierto propio. Tan solo un par de disparos desde fuera de la aréa de Oscar Díaz que se marcharon rozando el palo y un tiro sin fortuna de Pau Franch. La UE Atzeneta también disfrutó de una ocasión que no logró concretar y con el 0-0 en el luminoso, los jugadores se fueron a los vestuarios. La segunda mitad empezó igual que la primera, sin casi ocasiones. En el minuto 56 el árbitro anuló un gol de Jony por fuera de juego. Después del gol, que no llegó a subir al marcador vinó el primer cambio para el CD Alcoyano entró Juli y salió Fran Machado. Tras diez minutos en los que no se vio ningún cambio, Vicente Parras volvió a mover ficha e hizo el segundo movimiento dando entrada a Ruba por Acevedo. A partir de ahí se vio un CD Alcoyano un poco más activo en ataque pero si gran fortuna. El Atzeneta tuvo una doble ocasión con un córner en el que a Jose Juan no se le vio muy seguro. En el minuto 77 el CD Alcoyano realizo el último cambio, Oscar Díaz salía dando entrada a Pablo Carbonell. Ruba se atrevió a probar al portero desde lejos y casi marca y en la última jugada del partido Ruba forzó un saque de banda que ejecutó Pablo Carbonell y que remató Navarro para poner el 0-1 definitivo en el marcador. 3 puntos de oro para poner al equipo blanquiazul líder en solitario del grupo, tras la derrota del Eldense. El próximo partido el Domingo a las 18:00 ante CD Roda en el Campo Municipal El Collao.