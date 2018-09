The examples populate this alert with dummy content

INICIATIVA Salvem El Molinar celebra la anulación de Alcoinnova con una fiesta en La Glorieta La plataforma retoma la campaña con la solicitud de la protección del perímetro de El Molinar jueves, 13 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/09/2018) La plataforma ciudadana Salvem l'acuifer de El Molinar celebra este viernes con la Festa del Aigua la anulación de Alcoinnova por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La Glorieta contará desde las siete de la tarde con juegos para niños, talleres y actuaciones musicales. La Festa del Aigua es la manera que ha escogido la plataforma para "celebrar y compartir su satisfacción por las últimas resoluciones judiciales favorables" y que dan por nulo el plan industrial de La Española en La Canal. La iniciativa se plantea como el punto de partida de una nueva campaña en que el colectivo volverá a la carga con la solicitud de declaración del perimetro de protección El Molinar.