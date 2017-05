The examples populate this alert with dummy content

EL FUTURO INDUSTRIAL DE ALCOY Salvem presenta los informes para 'tumbar' Alcoinnova en el TSJ Los conservacionistas difunden tres estudios de expertos que advierten de los riesgos ambientales del proyecto de La Española en La Canal y la existencia de alternativas lunes, 15 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/05/2017) Salvem El Molinar pone sobre la mesa los tres informes con los que intenta tumbar Alcoinnova en el Tribunal Superior de Justicia. Los va a presentar este sábado en un acto público en la sala Ágora. Los tres informes están en manos del alto tribunal dentro del contencioso contra el proyecto industrial de La Española en La Canal. Ahora Salvem ha querido hacerlos públicos para advertir de los diferentes riesgos ambientales de la iniciativa. El primer estudio analiza la afección de Alcoinnova sobre el medio natural. Es obra del biólogo Roque Belenguer y del profesor Andreu Bonet, coordinador de la estación científica de la Universidad de Alicante en la Font Roja. El segundo informe evalúa el estudio de alternativas presentado por La Española dentro del plan de Actuación Territorial Estratégica mediante el que fue tramitado el proyecto. El autor es Vicent Altur, profesor de Urbanismo del campus de Gandia de la Universidad Politécnica de Valencia. El último estudio evalúa la posible afección de Alcoinnova sobre el acuífero de El Molinar. Lo firma Alfredo Barón, que fue jefe del servicio de estudios y planificación de la Dirección General de Recursos Hídricos del Gobierno balear entre 1996 y 2003. La presentación de los estudios será el sábado en la jornada titulada Desmuntant Alcoinnova, organizada por Salvem El Molinar y la Colla Ecologista la Carrasca a partir de las diez de la mañana del sábado en la sala Ágora.