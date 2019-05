The examples populate this alert with dummy content

ECOLOGÍA Salvem el Teuladí y la Cova de la Font, en el Medi Ambient El programa L’Hora del Medi Ambient trata dos temas: hablamos con Miquel Vives educador ambiental sobre una excursión a La Cova la Font de Alfafara y con componentes de la asociación Salvem el Teuladí miércoles, 15 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (15/05/2019) Una nueva edición de L’Hora del Medi Ambient tiene dos puntos de atención en esta ocasión. Primero hablamos con Miquel Vives, educador ambiental, sobre la ruta guiada por la Cova de la Font en Alfafara. Vives explica detalles de este paraje en una actividad que tendrá lugar el sábado 18 de mayo a partir de las 10 horas. Por otro lado, el estudio de Radio Alcoy ha recibido la visita de Javi Davia, Pep Cantó y Edgar Badia, componentes de la nueva entidad Salvem El Teuladí, con la que se quiere proteger a esta ave que es un bioindicador y que están desapareciendo a millares por culpa de la contaminación, entre otros aspectos.