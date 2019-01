The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD Samaritas y Economy Cash donan 500 litros de leche a Cáritas Con motivo del stand del chocolate solidario que se ubicó en el Campamento Real miércoles, 16 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Asociación Cultural Samarita y Economy Cash realizaron el pasado fin de semana una donación de 500 litros de leche para el Economato Interparroquial de Cáritas. Se trata de una iniciativa que procede del stand del chocolate solidario que se ubicó en el Campamento Real de los Reyes Magos, organizado por los Samaritas.