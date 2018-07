The examples populate this alert with dummy content

REGENERACIÓN COMERCIAL San Francisco: la zona de paseo del Centro El Ayuntamiento de Alcoy presenta a la Mesa del Centro un proyecto de 400.000 euros para eliminar las aceras de la calle y su entorno viernes, 13 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/07/2018) El Ayuntamiento de Alcoy ha presentado a la Mesa del Centro un proyecto para reurbanizar la calle de San Francisco y su entorno. La propuesta destaca por la eliminación de las aceras y generar una única plataforma entre la Glorieta y la plaza de Dins. La obra está valorada en 400.000 euros y busca regenerar la calle para que vuelva a convertirse en uno de los principales ejes comerciales de la ciudad. La concejal de Comercio, Vanessa Moltó, avanza que en septiembre comenzará la licitación del proyecto, que afecta a la calle de San Francisco y a todo el entorno del mercado de San Mateo, es decir, las plaza de la Cruz Roja y de Ramón y Cajal, y las calles de Santo Domingo y San Mateo. El objetivo del Gobierno local, del PSOE, es conseguir a medio plazo la peatonalización de toda esa zona. Los vehículos podrán circular por San Nicolás y el área de San Francisco quedará reservada a los viandantes. En el caso de la calle de San Mateo, que sí admitirá vehículos, el Ayuntamiento quiere ampliar el espacio para los peatones e introducir arbolado. La idea del proyecto es generar una plataforma única, sin aceras, en todo el entorno de la calle de San Francisco, generando una zona de paseo entre la zona verde de La Glorieta y la plaza de Dins. Moltó defiende que el proyecto, sumado a las recientes ayudas para recuperar locales, permitirá recuperar la calle de San Francisco en una arteria comercial para Alcoy. La intención del Gobierno es llevar al pleno de este mes la modificación del presupuesto para habilitar la partida de 400.000 euros con la que financiar la obra. La concejal de Comercio avanza, además, que el proyecto seguirá los parámetros de la ciudad inteligente con el uso de materiales que absorban la contaminación.