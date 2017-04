The examples populate this alert with dummy content

PROCESIÓN DE LA RELIQUIA San Jorge en esencia El 23 de abril la ciudad acompaña a su patrón en la Procesión de la Reliquia, acto que precede a la Misa Mayor domingo, 23 de abril de 2017 El domingo, 23 de abril, es el día por excelencia que Alcoy dedica a su patrón, San Jorge. Después de la Segunda Diana, el Sant Jordiet de las fiestas de 2017, Tomás Pascual Cantó, y los cargos festeros acompañan en la Procesión de la Reliquia el único vestigio del patrón que conserva la ciudad. El acto ha vuelto a concentrar la devoción al patrón de los alcoyanos, que reciben al Sant Jordiet con claveles a su paso por la calle San Lorenzo. Capitanes y Alféreces han acompañado el paso de la esencia de San Jorge, el hueso de una falange del santo y que llegó a la ciudad en 1832, procedente de Valencia. Tras la procesión, que ha arrancado a las once de la mañana desde el templo del patrón para finalizar en la parroquia de Santa María, el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, oficiará la Misa Mayor a mediodía, para proseguir con los actos que marcan el día grande que Alcoy dedica a su patrón.