NADAL ALCOIÀ San Nicolás y San Lorenzo tendrán una decoración propia las próximas Navidades El Ayuntamiento prepara más luces y un diseño exclusivo para dos calles de Alcoy con el objetivo de consolidar la marca de Nadal Alcoià y extenderla al resto de barrios lunes, 04 de septiembre de 2017 La fiesta de la Navidad en Alcoy saca punta a su propia personalidad como ya prometía. La ciudad contará con una enramada exclusiva, adaptada a la tradición alcoyana, que en concreto colgará de las calles de San Nicolás y San Lorenzo, además de los 238 motivos que repartirá por los distintos barrios de la ciudad. La Junta de Gobierno aprobó el viernes el expediente de contratación para adjudicar el alquiler e instalación del alumbrado ornamental con motivo de las fiestas de Navidad de 2018, excepto estas dos calles citadas, que tendrán un diseño propio adaptado al Nadal Alcoià. Este año, habrá 209 motivos alquilados más 29 de la nueva enramà, que irán 18 a la calle San Nicolás y 11 en San Lorenzo. Por barrios, el pliego destaca que el Centro y Zona Alta tendrán 67 motivos; el Ensanche, 50; Santa Rosa, 34; Zona Norte, 43; Batoi, 9 y el Viaducto, 6. En total 238 motivos. El concejal de Fiestas, Raül Llopis, destaca que el diseño de la nueva enramada costará 50.000 euros. Llopis asegura que "está ya ultimándose" y la presentarán en las próximas semanas, "con la intención de ir ampliando en otras calles los próximos años". Por lo que respecta a la iluminación alquilada, el pliego de condiciones establece que el presupuesto de los motivos navideños alquilados es de 66.792 euros. Con este importe, la empresa adjudicataria tendrá que instalar la iluminación navideña de la propia empresa y la nueva que va a adquirir el Ayuntamiento en propiedad. El plazo para que estén instaladas todas las luces está marcado para el 1 de diciembre. Los motivos se centrarán en aspectos que emulen la Navidad, las nuevas tecnologías y los diseños que tienden en este ámbito, como por ejemplo las figuras 3D, así como motivos que sean acuerdos al diseño de la enramada municipal.