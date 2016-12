The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN San Roque abre paso a la accesibilidad Sus alumnos son premiados el concurso escolar organizado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica sábado, 31 de diciembre de 2016 Bajo el lema Abramos Paso la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha desarrollado su X Campaña de Sensibilización sobre la Accesibilidad al Medio Físico en la provincia de Alicante. Una de las actividades es su concurso de dibujo, redacción y fotografía dirigido a los alumnos de los centros escolares de Primaria y Secundaria de toda la provincia. Entre los más de 500 alumnos que han desarrollado trabajos, estaba un grupo del Colegio San Roque que ha plasmado su visión sobre la accesibilidad de las ciudades y pueblos donde viven, así como sus propuestas para convertirlas en ciudades accesibles para todos. Además de San Roque, otros colegios galardonados han sido el CEIP Perpetuo Socorro de Aspe, el IES Torrellano de Torrellano , el CEIP Cuba de Torrevieja y el CEIP El Grec de Villena. Tras 10 años de desarrollo de esta campaña de sensibilización, desde COCEMFE Alicante destacan los frutos del trabajo realizado a lo largo de estos diez años, especialmente en aquellos centros educativos con los que se colabora de una forma más continuada. “La campaña de sensibilización Abramos Paso es mucho más que un concurso, ya que aportamos a los centros educativos que participan, herramientas para formar y sensibilizar a los alumnos sobre discapacidad y accesibilidad”. La confederación resalta que la campaña “es un claro ejemplo de que el colectivo debe seguir trabajando para lograr erradicar todos los obstáculos que aún quedan en materia de accesibilidad y que impiden la vida autónoma de las personas con movilidad reducida”.