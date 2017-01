The examples populate this alert with dummy content

SANIDAD San Roque activa el protocolo tras detectar un caso de meningitis entre sus alumnos El afectado es de de quinto de Primaria y sigue tratamiento en un centro hospitalario de Valencia lunes, 16 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/01/2017) El colegio San Roque activa el protocolo tras detectar un caso de meningitis entre sus alumnos. El afectado es un escolar de quinto de Primaria y que sigue tratamiento en un centro hospitalario de Valencia, según ha confirmado la dirección del centro a Radio Alcoy. El colegio ha convocado a los padres de los compañeros del niño para informarles de la situación y del tratamiento preventivo que han de seguir todos aquellos que han tenido contacto directo con el pequeño. Según ha trascendido, la familia del pequeño ha informado a primera hora de la mañana de este lunes al colegio del estado de salud del niño. El Centro de Salud ha iniciado el protocolo para tratar estos casos. Lo que no ha trascendido es el tipo de meningitis de padece. La meningitis es una infección caracterizada por la inflamación de las meninges que en el ochenta por ciento de los casos es causada por virus, en el quince al veinte por ciento lo es por bacterias y en el resto de los casos se debe a intoxicaciones, hongos, medicamentos y otras enfermedades. Los síntomas más frecuentes son dolor de cabeza, rigidez de nuca, fiebre, fotofobia (intolerancia anormal a la luz) o fonofobia (intolerancia a los sonidos) y trastornos de la conciencia.