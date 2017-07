The examples populate this alert with dummy content

INICIATIVA San Roque se abre a la solidaridad La escuela de verano del colegio busca cubrir las necesidades de las familias más desfavorecidas con los 25 niños que atenderá este verano sábado, 15 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (14/07/2017) El colegio San Roque abre sus puertas este verano para atender y alimentar a alumnos de familias sin recursos. Los 25 niños de entre 4 y 16 años que participan en esta escuela de verano desarrollan diferentes actividades entre las diez de la mañana y las tres de la tarde, horario en el que tienen tiempo de desayunar y comer. La escuela está impulsada por el arzobispado, la fundación de colegios diocesanos y la Universidad Católica de Valencia. Pedro Valor, coordinador de los voluntarios, asegura que la labor de Cáritas ha sido "avisar a los padres, de ver qué niños sí y cuáles no tenían que venir por sus características familiares, sociales o económicas". Otros siete colegios de la Comunidad Valenciana participan en esta iniciativa que atenderá hasta el 11 de agosto a 1.000 escolares.