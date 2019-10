The examples populate this alert with dummy content

GESTIÓN MUNICIPAL Sanción de 33.000 euros a FCC por el retraso de la nueva maquinaria adscrita al contrato El concejal de Obras y Servicios, Jordi Martínez, destaca que por primera vez el adjudicatario de un servicio público haya sido sancionado martes, 08 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/10/2019) El incumplimiento de las condiciones de la adjudicación del servicio de recogida de residuos y limpieza urbana, por parte de Fomento de Construcciones y Contratas, en lo relativo a la renovación de maquinaria, ha movido al pleno del Ayuntamiento de Alcoy a aprobar la sanción de 33.000 euros a la empresa. El seguimiento del servicio, por parte de una empresa externa, ha detectado dicho incumplimiento que se penaliza por parte del ayuntamiento mediante descuento de 500 euros por cada uno de los 66 dias de retraso, en el periodo comprendido entre el 11 de enero de 2019, fecha en la que finalizaba el periodo de implantación de ocho meses máximo, y el 17 de marzo de 2019, fecha en la que se entiende cumplida la aportación de los medios materiales adscritos, ambos incluidos. Jordi Martínez, concejal de Obras y Servicios, destaca que por primera vez el adjudicatario de un servicio público haya sido sancionado. "Somos el primer gobierno de la ciudad que ha tomado esta medida. Mientras otros responsables de la concejalía del pasado, realizaban muchas quejas en público o la prensa, nunca iniciaron ningún expediente sancionador". La sanción de 33.000 euros será descontada de las cantidades en concepto de pago mensual a abonar a la empresa adjudicataria, que tiene la opción de presentar alegaciones.