ELECCIONES Sandra Obiol y Rafa Gisbert, candidatos a alcaldable de Guanyar Se han presentado otras 16 personas a formar parte de la lista - Las elecciones serán 27 de febrero al 3 de marzo miércoles, 20 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/02/2019) Sandra Obiol y Rafa Gisbert aspiran a convertirse en alcaldables de Guanyar Alcoi. Otras 16 personas se han presentado para conformar el resto de la lista de la confluencia a las municipales. La candidatura definitiva se dará a conocer el 5 de marzo. Las votaciones presenciales y telemáticas se desarrollarán entre el 27 de febrero y el 3 de marzo. La plataforma anima a la ciudadanía a inscribirse para votar en estas primarias de la que ha de salir la candidatura local pues el plazo todavía está abierto y se mantendrá abierto hasta el 26 de febrero. Guanyar abre hasta el jueves 21 un tiempo para presentar alegaciones a las candidaturas y posibles rectificaciones, antes de las votaciones de primarias. Finalizado el periodo de votaciones el día 3, el 4 de marzo se realizará el recuento y el 5 de se darán a conocer los resultados definitivos. Junto a Sandra Obiol y Rafa Gisbert como cabezas de lista se han presentado a formar parte de ella: Luis Aguilar, Magda Arques, Tània Aznar, Daniel Balaguer, Inma Belda, Lluís Catalá, Mauro Colomina, Pablo González, Sofía Hernández, Vicky Llàcer, Daniel Méndez, Angelina Ortiz, Raül Ortiz, Sergi Rodríguez, Jordi Santonja y Jorge Vañó. Obiol es coportavoz de Guanyar y Gisbert ya se presentó como candidato a alcaldable por Podem.